Сын Соболева исполнил песню про Питер после трансфера футболиста в «Зенит»

Новичок «Зенита» Александр Соболев в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором его сын поет песню группы Ленинград «В Зените».

В пятницу, 30 августа, сине-бело-голубые объявили о переходе Соболева из «Спартака». Форвард подписал контракт с петербуржцами по схеме 3+1.

«Сине-бело-голубое небо — Питер,

Вместе смело, солнце светит нам в Зените», — напевал подросток.

14 августа сын Соболева на стриме оскорбил «Зенит», назвав сине-бело-голубых бомжами.

Нападающий выступал за «Спартак» с 2020 года, поведя за команду 140 матчей во всех турнирах. Ранее в карьере он защищал цвета «Томи», «Крыльев Советов» и «Енисея».