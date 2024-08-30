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Сегодня, 16:59

Сын Соболева исполнил песню про Питер после трансфера футболиста в «Зенит»

Алина Савинова
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Новичок «Зенита» Александр Соболев в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором его сын поет песню группы Ленинград «В Зените».

В пятницу, 30 августа, сине-бело-голубые объявили о переходе Соболева из «Спартака». Форвард подписал контракт с петербуржцами по схеме 3+1.

«Сине-бело-голубое небо — Питер,
Вместе смело, солнце светит нам в Зените», — напевал подросток.

14 августа сын Соболева на стриме оскорбил «Зенит», назвав сине-бело-голубых бомжами.

Нападающий выступал за «Спартак» с 2020 года, поведя за команду 140 матчей во всех турнирах. Ранее в карьере он защищал цвета «Томи», «Крыльев Советов» и «Енисея».

Источник: https://t.me/Sobolev_7/568
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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