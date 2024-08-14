Сын Соболева на стриме назвал «Зенит» «бомжами»

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Сын нападающего «Спартака» Александра Соболева на стриме оскорбил «Зенит».
Канал футболиста на стриминговой платформе Twitch был заблокирован несколько месяцев назад. На одной из трансляций до блокировки сын Соболева, который находился в кадре, назвал «Зенит» «бомжами». Еще на одном фрагменте ребенок согласился с тем, что «Зенит» — позор российского футбола».
14 августа появилась информация, что «Зенит» в ближайшее время направит «Спартаку» новое предложение по трансферу Соболева.
27-летний форвард отстранен от тренировок с основной командой красно-белых, он пропустил все матчи своей команды после поражения от «Оренбурга» (0:2) в первом туре РПЛ.