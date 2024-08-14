Сын Соболева на стриме назвал «Зенит» «бомжами»

Сын нападающего «Спартака» Александра Соболева на стриме оскорбил «Зенит».

Канал футболиста на стриминговой платформе Twitch был заблокирован несколько месяцев назад. На одной из трансляций до блокировки сын Соболева, который находился в кадре, назвал «Зенит» «бомжами». Еще на одном фрагменте ребенок согласился с тем, что «Зенит» — позор российского футбола».

14 августа появилась информация, что «Зенит» в ближайшее время направит «Спартаку» новое предложение по трансферу Соболева.

27-летний форвард отстранен от тренировок с основной командой красно-белых, он пропустил все матчи своей команды после поражения от «Оренбурга» (0:2) в первом туре РПЛ.