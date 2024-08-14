Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:36

Сын Соболева на стриме назвал «Зенит» «бомжами»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Сын нападающего «Спартака» Александра Соболева на стриме оскорбил «Зенит».

Канал футболиста на стриминговой платформе Twitch был заблокирован несколько месяцев назад. На одной из трансляций до блокировки сын Соболева, который находился в кадре, назвал «Зенит» «бомжами». Еще на одном фрагменте ребенок согласился с тем, что «Зенит» — позор российского футбола».

14 августа появилась информация, что «Зенит» в ближайшее время направит «Спартаку» новое предложение по трансферу Соболева.

27-летний форвард отстранен от тренировок с основной командой красно-белых, он пропустил все матчи своей команды после поражения от «Оренбурга» (0:2) в первом туре РПЛ.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
4
Обсудить
Читайте также
Бокс могут исключить из олимпийской программы
ФИДЕ дисквалифицировала латвийского шахматиста за сексуальные домогательства
Стало известно о росте зарплатных предложений в сфере строительства почти на 20%
«Зенит» продает россиян, ЦСКА — последних нападающих. Трансферные слухи РПЛ
CENTCOM сообщило об уничтожении двух кораблей хуситов в Красном море
Трихолог рассказала об уходе за волосами летом
Популярное видео
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Материалы сюжета: Соболев выведен из состава «Спартака». Дальше — переход в «Зенит»?
Источник: «Зенит» направит «Спартаку» новое предложение по Соболеву
Зарема Салихова: «Возможная связка Соболева и Кордобы в «Зените» — это что-то атомное»
Погребняк — о Соболеве: «Ему надо извиниться. Остаться в «Спартаке» для него сейчас за счастье»
Президент AMC Fight Nights Гаджиев назвал Соболева символом «Спартака»: «Плохо представляю команду без него»
Салихова — о Соболеве: «Спартак» сейчас готов сгнобить на лавке по принципу: «сам не ам и другим не дам»
Корнеев: «Соболев ни в чем не универсальнее Кассьерры»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стал известен тренерский штаб Пятибратова в «Факеле»