Сын Соболева пришел на матч «Спартака» с «Балтикой» с шарфом «Кто мы? Мясо!»

Сын нападающего «Спартака» Александра Соболева Сергей пришел на матч красно-белых против «Балтики» во 2-м туре РПЛ, чтобы поддержать отца и московскую команду.

6-летний Сергей принес с собой на игру шарф с надписью «Кто мы? Мясо!».

Александр Соболев попал в стартовый состав «Спартака» на матч с «Балтикой» — для форварда этот матч стал первым после дисквалификации за демонстрацию оскорбительного жеста в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши в игре 28-го тура чемпионата России-2022/23 против армейцев (2:1).

Футболист пропустил три матча из-за отстранения.