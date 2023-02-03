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Сегодня, 15:10

Сын Валерия Урина: «Спасибо за память об отце»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Валерий Урин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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После опубликованного сегодня в «СЭ» интервью, взятого незадолго до кончины ветерана московского «Динамо» Валерия Урина, с нами связался его сын Олег.

Валерий Урин. «В 58-м «Спартак» подкупил киевского вратаря — и стал чемпионом». Последнее интервью знаменитого динамовца

— С большим интересом прочитал беседу с отцом. Ощущение, как будто даже сам с ним пообщался. Хочу поблагодарить ваше издание за такую память о Валерии Григорьевиче. Кстати, отдельных историй, которые он рассказал в интервью, я от него никогда не слышал. Единственное, немного удивил кусок с его словами про поздравления от клуба с 88-летием. Мы на самом деле весь день тогда вместе провели. Точно знаю, что он и с руководством динамовским по телефону общался, и остался очень тронут, что практически весь матч его чествовали всем стадионом. Клуб всегда очень много делал для нашей семьи, похороны сейчас полностью на себя взял, да и вообще отцу во всех просьбах шли навстречу. Так что с «Динамо» у него всегда были самые добрые отношения. Особенно в последние годы.

23 января 2023 года Валерий Урин умер в возрасте 88 лет. Он выступал за «Динамо» с 1955 по 1961 год, вместе с москвичами дважды стал чемпионом СССР (1957, 1959).

Футбол
ФК Динамо (Москва)
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