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Сегодня, 15:10

Сын вратаря «Спартака» Довбни сменил академию красно-белых на ЦСКА

Владислав Маслов
Корреспондент
Александр Довбня.
Фото Global Look Press
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Никита Довбня, сын голкипера московского «Спартака» Александра Довбни, перешел из академии красно-белых в юношескую команду ЦСКА.

14-летний футболист выступал за спартаковскую школу на позиции нападающего с 2023 года. В составе команды 2010 года рождения он выиграл клубную лигу Москвы-2023.

Довбня-старший присоединился к «Спартаку» летом 2024 года на правах свободного агента. Предыдущим клубом вратаря был «Шинник», выступающий в первой лиге. 37-летний игрок еще не успел дебютировать за московский клуб.

Источник: МФФ
Александр Довбня (Спартак)
ФК Спартак (Москва)

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