Сын вратаря «Спартака» Довбни сменил академию красно-белых на ЦСКА

Никита Довбня, сын голкипера московского «Спартака» Александра Довбни, перешел из академии красно-белых в юношескую команду ЦСКА.

14-летний футболист выступал за спартаковскую школу на позиции нападающего с 2023 года. В составе команды 2010 года рождения он выиграл клубную лигу Москвы-2023.

Довбня-старший присоединился к «Спартаку» летом 2024 года на правах свободного агента. Предыдущим клубом вратаря был «Шинник», выступающий в первой лиге. 37-летний игрок еще не успел дебютировать за московский клуб.