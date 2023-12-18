Тактаров назвал Аршавина лучшим игроком в истории российского футбола

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Бывший боец ММА Олег Тактаров назвал Андрея Аршавина лучшим игроком в истории российского футбола.
На своей странице в соцсети Тактаров опубликовал фото с экс-игроком и написал: «Лучший футболист России всех времен и народов».
Аршавин известен по игре за «Зенит» и лондонский «Арсенал». Он становился победителем Кубка, а также Суперкубка УЕФА. Вместе со сборной России он смог выиграть бронзовые медали на Евро-2008.
Он также играл за «Кубань» и «Кайрат».
На данный момент занимает должность советника генерального директора по молодежному футболу в питерском «Зените».