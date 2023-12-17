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Сегодня, 18:17

Тактаров — о российском футболе: «Как можно развиваться, если варишься в одном месте?»

Алина Савинова
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Бывший боец ММА Олег Тактаров убежден, что российский футбол не может развиваться в условиях изоляции.

«Сейчас происходит ужасное для российского футбола. Как можно развиваться, если варишься в одном месте?! Ребята должны играть во всех лигах. Не зная психологию футболистов, как можно выигрывать международные матчи? Ты не знаешь психологию футболистов Франции, Англии, если не играл. Если играл, можешь помочь с ними сыграть, подсказать. А так это невозможно», — цитирует Тактарова Sport24.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-605004-taktarov-seychas-proiskhodit-uzhasnoye-dlya-rossiyskogo-futbola-kak-mozhno-razvivatsya-yesli-varishsya-v-odnom-meste
Футбол
Олег Тактаров
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