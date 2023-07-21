Тактаров: «У меня только одно желание, чтобы «Зенит» не стал чемпионом»

Российский боец Олег Тактаров поделился ожиданиями от гонки за чемпионство в РПЛ в сезоне-2023/24.

«Какое предвкушение у меня от нового сезона РПЛ? У меня только одно желание, чтобы «Зенит» не стал чемпионом, тогда будет интересно. Не знаю как «Спартак», но ЦСКА показал амбиции в прошлом сезоне, «Локомотив» был неплох. Также нельзя списывать со счетов южные команды — «Ростов», «Краснодар». Плюс еще «Сочи» появился, непонятная команда, но она вроде играет и что-то показывает», — приводит слова Тактарова Metaratings.

В сезоне-2022/23 «Зенит» с 70 очками стал чемпионом России, обойдя ЦСКА, занявший вторую строчку, на 12 баллов. Это чемпионство стало для команды Сергея Семака пятым подряд.