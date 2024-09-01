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Сегодня, 15:45

Takvim: «Спартак» предложил «Фенербахче» 8 миллионов евро за полузащитника Ундера

Алина Савинова
Дженгиз Ундер.
Фото Global Look Press
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«Спартак» сделал предложение «Фенербахче» по переходу полузащитника Дженгиза Ундера. Как сообщает издание Takvim, красно-белые готовы заплатить за 27-летнего футболиста 8 миллионов евро.

Однако отмечается, что турецкий клуб в ответ запросил увеличить компенсацию за трансфер полузащитника до 10 миллионов евро.

Ожидается, что вопрос о возможном переходе Ундера в московскую команду будет решен в ближайшие дни.

Ундер выступает за «Фенербахче» с 2023 года. В прошлом сезоне он провел 33 матча за клуб во всех турнирах, отметившись 9 голами и 3 результативными передачами. Ранее футболист играл в «Марселе», «Лестер Сити», «Роме» и других командах.

Источник: Takvim
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Фенербахче
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