Takvim: «Спартак» предложил «Фенербахче» 8 миллионов евро за полузащитника Ундера

«Спартак» сделал предложение «Фенербахче» по переходу полузащитника Дженгиза Ундера. Как сообщает издание Takvim, красно-белые готовы заплатить за 27-летнего футболиста 8 миллионов евро.

Однако отмечается, что турецкий клуб в ответ запросил увеличить компенсацию за трансфер полузащитника до 10 миллионов евро.

Ожидается, что вопрос о возможном переходе Ундера в московскую команду будет решен в ближайшие дни.

Ундер выступает за «Фенербахче» с 2023 года. В прошлом сезоне он провел 33 матча за клуб во всех турнирах, отметившись 9 голами и 3 результативными передачами. Ранее футболист играл в «Марселе», «Лестер Сити», «Роме» и других командах.