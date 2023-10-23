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РПЛ

Сегодня, 11:08

Талаев заявил, что Опарин хочет остаться в «Ахмате»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Андрей Талаев, агент вратаря «Ахмата» Михаила Опарина, высказался о положении футболиста в грозненском клубе после матча 12-го тура РПЛ против «Ростова».

«Сейв Опарина? Сейв сейвом, но он сегодня пропустил три мяча. Понятно, что ни в одном из них он не виноват, но его сейв забудут, а запомнят пропущенные голы. В прошлой игре с «Рубином» Михаил тоже сделал несколько сейвов. Продление контракта? Не знаю пока. Пока что, Миша начал играть. Дай бог, чтобы продолжил играть дальше. Еще не разговаривали с «Ахматом», пока рано. Он очень хочет остаться в «Ахмате», — приводит слова Талаева Metaratings.ru.

30-летний голкипер выступает за «Ахмат» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел шесть матчей, пропустил девять мячей и один матч отстоял на ноль.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-talaev-oparin-khochet-ostatsya-v-akhmate-297904/
Михаил Опарин
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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