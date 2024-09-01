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Сегодня, 12:48

Талалаев может возглавить «Ахмат»

Андрей Талалаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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По информации «СЭ», Андрей Талалаев входит в список возможных кандидатов на пост главного тренера «Ахмата». Также в этом списке присутствует Сергей Ташуев.

Ранее Талалаев уже тренировал «Ахмат» с 2020 по 2022 годы. Ташуев сменил его в грозненской команде и работал до августа 2023 года.

1 сентября грозненцы объявили об уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера команды.

47-летний специалист возглавлял «Ахмат» с апреля этого года. Под его руководством грозненцы провели 19 матчей, одержали 6 побед, 5 раз сыграли вничью и уступили в 8 встречах.

После 7 матчей «Ахмат» с 5 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. 31 августа команда на своем поле сыграла вничью с «Акроном» (0:0) в матче 7-го тура.

Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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