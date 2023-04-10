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Сегодня, 13:12

Талалаев назвал причину отправки Самсонова в «Торпедо-2»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал «СЭ» о причинах перевода защитника Артема Самсонова в «Торпедо-2».

«Самсонов вернулся в «Торпедо»? Как я могу комментировать его возвращение, если его вернул другой тренер? Поговорите с новым тренером. С чем была связана его отправка в «Торпедо-2»? Он был отправлен во вторую команду за три подряд дисциплинарных нарушения. С чем они связаны? Задайте вопрос ему», — сказал Талалаев «СЭ».

Ранее сообщалось, что защитники «Торпедо» Самсонов и Андрей Евдокимов были отправлены играть в «Торпедо-2» из-за конфликта с Талалаевым.

В текущем сезоне Самсонов провел за «Торпедо» 23 матча и отметился 1 результативной передачей.

Андрей Талалаев
Артем Самсонов
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
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