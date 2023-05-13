Талалаев назвал «Спартак» очень тяжелым для анализа соперником

Главный тренер «Химок» Андрей Талалев после матча 27-го тура РПЛ заявил, что «Спартак» является интересной и непростой для анализа командой.

«Наверное, «Спартак» — один из самых интересных соперников. Мы понимаем, как играет «Локомотив», можем под него подстроиться. «Спартак» похож тем, что на замену могут выйди дорогие игроки. Но ты не понимаешь, с какой схемой выйдет Абаскаль. «Спартак» нестабилен в хорошем смысле, он очень тяжелый для анализа соперник, может дважды за матч поменять схему. Я не оцениваю чужую команду, просто говорю о сложностях, с которыми мы столкнулись за подготовку к этому матчу», — сказал Талалаев.

После 27 туров РПЛ «Спартак» набрал 50 очков и расположился на 4-м месте. В активе «Химок» 18 очков и 15-я позиция.