Талалаев не полетел в Грозный на матч с «Ахматом»

По информации «СЭ», главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев не полетел в Грозный на матч 14-го тура РПЛ с «Ахматом».

Причиной такого решения могло стать недопонимание тренера торпедовцев с руководством своего бывшего клуба.

Талалаев покинул пост тренера грозненского клуба 11 сентября после поражения в матче 9-го тура с «Нижним Новгородом» (1:3). Специалист работал с командой с июля 2020 года.

Матч «Ахмат» — «Торпедо» состоится 23 октября, начало — в 19.00 по московскому времени.