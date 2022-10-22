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Сегодня, 13:49

Талалаев не полетел в Грозный на матч с «Ахматом»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Андрей Талалаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев не полетел в Грозный на матч 14-го тура РПЛ с «Ахматом».

Причиной такого решения могло стать недопонимание тренера торпедовцев с руководством своего бывшего клуба.

Талалаев покинул пост тренера грозненского клуба 11 сентября после поражения в матче 9-го тура с «Нижним Новгородом» (1:3). Специалист работал с командой с июля 2020 года.

Матч «Ахмат» — «Торпедо» состоится 23 октября, начало — в 19.00 по московскому времени.

Андрей Талалаев. Андрей Талалаев: «Мой принцип — не ври и не предавай. После Грозного добавлю: будь сдержаннее»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Динамо

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
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Челси
Манчестер Юнайтед

П1

23%

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ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
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Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Торпедо (Москва)
33
11
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