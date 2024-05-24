Талалаев объяснил, почему болеет за «Динамо» в золотой гонке

Сегодня, 11:30
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» ответил на вопрос, за кого болеет в чемпионской гонке РПЛ.
— За кого вы болеете в чемпионской гонке РПЛ?
— За «Динамо».
— Почему?
— Хотелось бы глотка свежего воздуха. «Зенит» все равно ближе к чемпионству. Но он соревнуется прежде всего сам с собой, а не с «Динамо».
— Почему не за «Краснодар»? Из-за увольнения Ивича?
— Просто не люблю, когда функционеры влияют на футбольную составляющую больше, чем следовало бы.
После 29 туров «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).
В заключительном туре 25 мая «Краснодар» примет «Динамо», а «Зенит» дома сыграет с «Ростовом».