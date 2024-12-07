Талалаев: «Вместе с помощниками приняли решение отказаться от варианта работы в «Ахмате»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» рассказал, что летом вел переговоры с «Ахматом».

— Это правда, что летом у вас был вариант вновь возглавить «Ахмат»?

— Да, мы встречались с руководителями грозненского клуба и обсуждали такой вариант. Более того, созванивался с игроками и работниками клуба, членами медицинского штаба. Но совместно с моими помощниками приняли решение отказаться, — сказал Талалаев «СЭ».

После 21 тура «Балтика» с 45 очками лидирует в турнирной таблице первой лиге, опережая «Торпедо», идущее вторым, на два очка.

Полностью интервью Андрея Талалаева читайте на сайте «СЭ».