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Сегодня, 13:39

Талалаев объяснил, почему считает хавбека «Зенита» Барриоса лучшим игроком РПЛ в 2022 году

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев объяснил, почему считает полузащитника «Зенита» Вилмара Барриоса лучшим футболистом России в 2022 году по версии «СЭ».

«У нас в стране мало футболистов, которые сбалансированы и могут выполнять и оборонительные, и атакующие действия. На мой взгляд, этот игрок «Зенита» как раз превосходит в России всех своих оппонентов на позиции опорного полузащитника. При этом может сыграть на любой позиции. Мы видели его и на позиции защитника центрального, и на фланг он смещается. Как мы видели, в последних матчах Семак универсиализирует свою схему, и Барриос уже участвует в завершении атак», — цитирует Талалаева Metaratings.ru.

Первое место в голосовании занял вингер «Спартака» Квинси Промес, набравший 209 баллов. Второе место у форварда «Зенита» Малкома (142 очка), тройку замкнул вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (89).

Источник: https://metaratings.ru/news/talalaev-obyasnil-pochemu-schitaet-khavbeka-zenita-barriosa-luchshim-igrokom-rpl-v-2022-godu-1448451/
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