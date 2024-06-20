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Сегодня, 10:21

Талалаев объявил об уходе из «Химок»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев сообщил, что покинул команду.

«К этому шло», — цитирует РИА «Новости» слова Талалаева об отставке.

51-летний специалист возглавлял «Химки» с апреля прошлого года. Его контракт был рассчитан до 2027 года. Под руководством специалиста подмосковная команда вылетела из РПЛ в прошлом году и вернулась в высший дивизион, выиграв первую лигу в минувшем сезоне.

Ранее Талалаев тренировал «Торпедо», «Ахмат», «Крылья Советов», армянский «Пюник», «Тамбов», «Волгу» и «Росич».

Источник: РИА «Новости»
Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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