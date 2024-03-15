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15 марта, 13:03

Талалаев оценил перспективы «Химок» на выход в РПЛ

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал, что думает о перспективах команды выйти в РПЛ.

«На мой взгляд, сейчас рано говорить о Премьер-Лиге. Потому что каждый матч ФНЛ — это борьба за очко. Даже не за очки. У нас впереди очень сложный этап. А сейчас «Нефтехимик», который набрал 6 очков. Это самый неприятный соперник на сегодня», — цитирует Талалаева Metaratings.ru.

После 22 туров «Химки» лидируют в турнирной таблице Первой лиги. Ближайший матч команда проведет 18 марта против «Нефтехимика».

Андрей Талалаев
ФК Химки
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