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Сегодня, 21:59

Талалаев — первый тренер, который вылетел с тремя командами

Кирилл Бурдаков
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Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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После победы «Пари НН» над «Сочи» (4:0) в матче 28-го тура РПЛ «Химки» официально лишились шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе.

Главный тренер подмосковной команды Андрей Талалаев стал первым в истории специалистом, под руководством которого элитную лигу покинули три разных клуба.

Ранее с Талалаевым-тренером вылетали «Волга»-2013/14 и «Крылья Советов»-2019/20. С двумя коллективами терпели неудачу Александр Аверьянов («Океан» и «Факел»), Леонид Ткаченко («Балтика» и «Сокол»), Сергей Павлов («Текстильщик» и «Шинник»), Валерий Петраков («Торпедо» и «Томь»), Сергей Передня («Томь» и «СКА-Хабаровск») и Дмитрий Аленичев («Арсенал» и «Енисей»). Виктор Тищенко дважды вылетел с «Ладой», Гаджи Гаджиев — с «Анжи».

Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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