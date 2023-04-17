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Талалаев: «Всем здоровья и добра. И Валере тоже»

Виктория Кравченко
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в своей соцсети поздравил всех с праздником Светлой Пасхи. В посте специалист упомянул главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина.

«Вчера начался Светлый праздник Пасхи! Желаю, чтобы Пасха принесла вам теплоту и радость в сердце. Всем здоровья, мира, благополучия и добра! С праздником.

P. S. И Валере тоже», — говорится в сообщении.

На 90-й минуте матча 23-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Химками» (0:0) Талалаев получил красную карточку за то, что бросил бутылку с водой на поле. Комментируя решение арбитра, специалист заявил: «Мы не растим Комличенко, а говорим правду в лицо».

После этого заявления Карпин сказал: «Пускай про игроков «Ростова» забудет и рот не открывает».

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» идет на второй строчке.

Андрей Талалаев
Валерий Карпин
Николай Комличенко
ФК Ростов
ФК Химки
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