Талалаев приглашен на заседание КДК после удаления в матче с «Крыльями Советов»

КДК РФС рассмотрит удаление главного тренера «Химок» Андрея Талалаева в матче 23-го тура с «Крыльями Советов» (0:0).

Председатель КДК Артур Григорьянц сообщил «СЭ» о рассмотрении эпизода, в котором Талалаев бросил бутылку на поле.

«Рассмотрим удаление Талалаева. Он приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

На 90-й минуте матча 23-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Химками» (0:0) Талалаев получил красную карточку за то, что бросил бутылку с водой на поле.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ.