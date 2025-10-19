19 октября, 20:54
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подвел итоги матча против «Рубина» (3:0) в 12-м туре РПЛ.
«Нас очень хорошо приняли руководители «Рубина», спасибо за гостеприимство. Мы ответили немного некрасиво, но я думаю, что человеческие отношения будут продолжаться точно также. И футболистов во время матча только одна стычка была. Но мне не понравилось, что происходило на поле после счета 2:0. Незабитый пенальти «Рубина»? По мне, это не ключевой эпизод», — приводит слова Талалаева matchtv.ru.
«Балтика» (23 очка) сохраняет пятое место в РПЛ. «Рубин» (18) идет седьмым в турнирной таблице.
shabl
О говорит как вы хотите слышать. Для вас старается. Разве не видно...
23.10.2025
Gogy
хорошо приняли,деньги приняли- а где результат? не джентльмены
19.10.2025
Grinopel
Если самому главному можно вести себя борзо, а тем, что пониже, нет, вам в чемпионат Афганистана.
19.10.2025
frunt 2
талалай ведет себя борзо как тренер ПСЖ.
19.10.2025
Gordon
Он реально не понимает, что говорит или это он специально? :)
19.10.2025
sdf_1
Могли бы в знак уважения к гостеприимству руководителей «Рубина» забить пару голов в свои ворота
19.10.2025