19 октября, 20:54

Талалаев — о победе «Балтики»: «Нас очень хорошо приняли руководители «Рубина». Мы ответили немного некрасиво»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подвел итоги матча против «Рубина» (3:0) в 12-м туре РПЛ.

«Нас очень хорошо приняли руководители «Рубина», спасибо за гостеприимство. Мы ответили немного некрасиво, но я думаю, что человеческие отношения будут продолжаться точно также. И футболистов во время матча только одна стычка была. Но мне не понравилось, что происходило на поле после счета 2:0. Незабитый пенальти «Рубина»? По мне, это не ключевой эпизод», — приводит слова Талалаева matchtv.ru.

«Балтика» (23 очка) сохраняет пятое место в РПЛ. «Рубин» (18) идет седьмым в турнирной таблице.

Источник: matchtv.ru
7

  • shabl

    О говорит как вы хотите слышать. Для вас старается. Разве не видно...

    23.10.2025

  • Gogy

    хорошо приняли,деньги приняли- а где результат? не джентльмены

    19.10.2025

  • Grinopel

    Если самому главному можно вести себя борзо, а тем, что пониже, нет, вам в чемпионат Афганистана.

    19.10.2025

  • frunt 2

    талалай ведет себя борзо как тренер ПСЖ.

    19.10.2025

  • Gordon

    Он реально не понимает, что говорит или это он специально? :)

    19.10.2025

  • sdf_1

    Могли бы в знак уважения к гостеприимству руководителей «Рубина» забить пару голов в свои ворота

    19.10.2025

    Андрей Талалаев
    Футбол
    РПЛ
    ФК Балтика
    ФК Рубин (Казань)
