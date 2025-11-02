Талалаев о победе «Балтики»: «Для меня стало откровением, что мы создали 4 момента у ворот «Ахмата» в первые 30 минут»

2 ноября, 20:29
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал победу над «Ахматом» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.
«Поблагодарил ребят за качественный футбол, особенно в первом тайме. Я всегда верю в своих футболистов, но то, что они показали именно в стартовые минут 30, создав четыре момента у ворот организованной, боевой, дисциплинированной команды Станислава Саламовича Черчесова, для меня, честно, стало откровением», — приводит пресс-служба калининградцев слова Талалаева.
Благодаря этой победе «Балтика» поднялась на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками. В следующем туре калининградцы сыграют дома против «Краснодара».
Станислав
причем тут тренер ... к тому времени Балтика вела 2-0 и имела много моментов, не будь удаление. счет был бы крупным
02.11.2025
Симон Вирсаладзе
И с судейством всё ОК, да?
02.11.2025
shabl
нет, он поблагодарил максима петрова...
02.11.2025
shpasic
про удаления у сопернрика и пенальти не говорил?
02.11.2025
ivan.wanix
А судью талалайка поблагодарила?!
02.11.2025