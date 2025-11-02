Талалаев о победе «Балтики»: «Для меня стало откровением, что мы создали 4 момента у ворот «Ахмата» в первые 30 минут»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал победу над «Ахматом» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.

«Поблагодарил ребят за качественный футбол, особенно в первом тайме. Я всегда верю в своих футболистов, но то, что они показали именно в стартовые минут 30, создав четыре момента у ворот организованной, боевой, дисциплинированной команды Станислава Саламовича Черчесова, для меня, честно, стало откровением», — приводит пресс-служба калининградцев слова Талалаева.

Благодаря этой победе «Балтика» поднялась на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками. В следующем туре калининградцы сыграют дома против «Краснодара».