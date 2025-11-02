Видео
2 ноября, 20:29

Талалаев о победе «Балтики»: «Для меня стало откровением, что мы создали 4 момента у ворот «Ахмата» в первые 30 минут»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал победу над «Ахматом» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.

«Поблагодарил ребят за качественный футбол, особенно в первом тайме. Я всегда верю в своих футболистов, но то, что они показали именно в стартовые минут 30, создав четыре момента у ворот организованной, боевой, дисциплинированной команды Станислава Саламовича Черчесова, для меня, честно, стало откровением», — приводит пресс-служба калининградцев слова Талалаева.

Благодаря этой победе «Балтика» поднялась на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками. В следующем туре калининградцы сыграют дома против «Краснодара».

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
02 ноября, 17:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
2:0
Ахмат

6

  • Станислав

    причем тут тренер ... к тому времени Балтика вела 2-0 и имела много моментов, не будь удаление. счет был бы крупным

    02.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    И с судейством всё ОК, да?

    02.11.2025

  • shabl

    нет, он поблагодарил максима петрова...

    02.11.2025

  • shpasic

    про удаления у сопернрика и пенальти не говорил?

    02.11.2025

  • ivan.wanix

    А судью талалайка поблагодарила?!

    02.11.2025

    Андрей Талалаев
    Футбол
    РПЛ
    ФК Ахмат
    ФК Балтика
