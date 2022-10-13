Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью для программы «На троих с Рабинером», текстовую версию которого сегодня публикует «СЭ», рассказал, как в прошлом сезоне в его команде прогрессировал один из лучших игроков нынешнего чемпионата России, автор победного гола сборной страны в недавнем матче с Киргизией Даниил Уткин.

— Считаю, что Утя, очень тонкий футболист, уже в прошлом году играя за «Ахмат», заслуживал приглашения в сборную, — сказал Талалаев. — Конечно, мне приятно смотреть за его прогрессом. Но считаю, что большая заслуга принадлежит тренерам, которые его нашли и воспитали в «Краснодаре», и ему самому. Этот человек делает себя сам.

Уткин же не просто так стал абсолютно лучшим по подборам. Большинство неискушенных зрителей, фанатов видят только действия с мячом, то есть в случае с Даней — удары и передачи. «Ростов» был нашим соперником по Кубку, и мы постепенно к нему готовились, еще не зная, что уже не сможем на этом матче работать. Всегда анализировали цифры по чемпионату в целом, особенно применительно к нашему предстоящему сопернику. Так вот, Уткин к этому времени шел на первом месте в РПЛ по подборам.

— Сложно ли с ним работать и поддерживаете ли контакт — поздравили, например, с победным голом в Киргизии?

— Контакт поддерживаю, но с победным мячом не поздравил. Конечно, первый матч и первый гол за сборную не рядовые события. Но я сторонник того, что, если человек ставит перед собой очень высокие цели, то и пошаговые задачи тоже должны быть высокими. И их достижение — само собой разумеющимся.

А работать с Уткиным было очень легко. На него похож в плане ментальности Ваня Олейников, который сейчас в «Ахмате» очень сильно прогрессирует. Мы нашли его во второй лиге, а следили еще с ЦСКА, когда он играл крайнего защитника. Ваньке немножко не хватает эгоизма и наглости — и в жизни, и на поле. Если такие нестандартные футболисты, как Садуллаев, Олейников, Уткин, Коновалов, Мелкадзе, будут находить баланс в понимании себя в футболе и футбола вокруг себя, то думаю, что они достигнут успеха в максимально короткие сроки. Им генетически многое дано и тренерами многое заложено. Поэтому и спрашиваться с них должно много. Всегда говорю им: если я тебя чаще дергаю на тренировках, в жизни чаще провожу беседы, на собраниях чаще тебя клюю — значит, тебе больше дано и поэтому с тебя выше спрос.

— Когда-то Валерий Лобановский писал диплом как инженер, рассчитывая идеальную траекторию своего знаменитого углового удара. Как думаете, Уткину в его штрафных, будь то прямые удары или подачи на Комличенко, помогают уроки шахмат в академии «Краснодара»? Это развило в том числе и его футбольный интеллект?

Смотрел две их партии с вниманием. Сам я плохо играю в шахматы. Но когда я видел ряд ходов Уткина, для меня это было лишним подтверждением, что он — очень нестандартный парень. Половину его идей я не заметил, они были выше моего понимания. И так же на поле. У меня всегда в командах есть игроки — и хочу их видеть, — которым не надо подсказывать ходы на поле. Они мыслят и делают их быстрее, чем мы со скамейки или с трибуны их понимаем. Может, есть великие тренеры, которые все видят и предвосхищают. Я к их числу не отношусь, и Уткин меня нередко удивляет.

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