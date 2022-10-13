Бывший главный тренер «Ахмата», «Крыльев Советов», «Химок» и ряда других клубов Андрей Талалаев в интервью для программы «На троих с Рабинером», текстовую версию которого сегодня публикует «СЭ», рассказал о работе в «Химках» с тогдашним министром спорта Московской области, а ныне эпатажным депутатом Госдумы Романом Терюшковым.

— Вам довелось работать в «Химках», которые многие считают самым абсурдным клубом России, и вы напрямую с этим абсурдом сталкивались. Что сейчас вспоминаете об этом клубе и его руководителе Романе Терюшкове?

— Самое горькое, что сейчас с «Химками» происходит, — это потеря зрителя. Помню, как мэр города Дмитрий Волошин пришел и на первом совещании сказал: «У нас на матчи ходит по четыреста зрителей, а мы тратим под 300 миллионов, чтобы вы тут играли, а они приходили». Я пообещал ему, что через два шестинедельных цикла все изменится, а если нет — готов к претензиям. Через 12 недель на нашей игре было 4500 человек. А после восьми месяцев работы мы с ним встретились на игре, куда пришли восемь тысяч.

Что касается Терюшкова, то он в публичной плоскости и в управленческой работе — два разных человека. Это надо разделять. С ним как руководителем у меня был прямой контакт, и он даже подкорректировал многие вещи, которые мы упустили. Например, при заказе медикаментов он обратил внимание на определенную их категорию, которой не должно было быть, и, наоборот, порекомендовал добавить то, что по-любому будет задействовано по ходу чемпионата.

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