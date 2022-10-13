Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:15

Талалаев: «Худяков искренне поднимал футбол в Тамбове»

Талалаев рассказал об экс-спортивном директоре «Тамбова»
Игорь Рабинер
Обозреватель
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Ахмата», «Крыльев Советов», «Тамбова» и ряда других команд Андрей Талалаев в интервью для программы «На троих с Рабинером» рассказал об экс-спортивном директоре «Тамбова» Павле Худякове.

— Бывший спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков, как понимаю, в заключении?

— Он сейчас находится под домашним арестом. Очень рад тому, что все хотя бы так, и он дома. Мы все совершаем ошибки. Неидеальна система, неидеальны мы. Но то, что он искренне, всеми своими возможностями поднимал футбол в Тамбове, — абсолютно точно. Дай бог, чтобы все в его судьбе изменилось в лучшую сторону. Думаю, так и будет.

— Вы с Худяковым созваниваетесь? И какие слова вы бы хотели ему передать?

— К сожалению, возможности с ним связываться сейчас нет. А те слова, которые хочу передать, передам ему лично.

Полностью интервью Талалаева «СЭ» читайте здесь

0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Талалаев рассказал о необычных увлечениях футболистов, которые у него играли
Дед-силач без проблем победил Монсона. Он подтягивается 70 раз и выглядит как культурист
В ДНР сообщили о проникновении в регион диверсантов из «Азова»
Шольц в разговоре с Зеленским осудил ракетные удары по Украине
В Киевской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

В «Спартаке» прокомментировали назначение Никиты Баженова на должность в клубе

Петржела: «В России не многие играют в атаку. А Личка — молодец»