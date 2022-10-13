Талалаев рассказал об эпатажном агенте и о его влиянии на футболистов

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью для программы «На троих с Рабинером», текстовую версию которого сегодня публикует «СЭ», рассказал о том, как порой влияет на игроков через их агентов, а также поделился мнением об эпатажном агенте Дмитрии Селюке.

— У Влада Карапузова агент — Роман Орещук, один из очень редких, кто знает футбол изнутри, — сказал Талалаев. — Есть еще один агент многих футболистов, который даже играл под моим руководством в юношеской сборной. Могу обратиться за помощью к ним. Когда мне нужно, воздействую на игрока не только через личные беседы, штрафы, прессу (это тоже используется), другие управленческие методы. Порой что-то вложить ему в голову через агента, которому он доверяет, срабатывает даже лучше.

Допустим, если Дмитрий Селюк поругает Конате, это будет очень эффективно, поверьте. Потому что игрок к нему относится как к отцу. Такая критика будет для него максимальной степенью неудачи, и он приложит максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки что-то изменить. Но, опять же, это должны быть разумные люди, которые приносят пользу. Потому что иногда это взаимодействие расценивают как слабость.

— А Селюк — разумный человек? Он вас слышит?

— Это мудрый, взрослый человек, он видит, слышит и понимает вещи лучше нас с вами.

— Даже так? То есть медийный, сверхэпатажный образ Селюка и он же в работе — это разные люди?

— В наших взаимоотношениях — точно. И у меня, и у спортивного директора «Ахмата» Руслана Газзаева, и у генерального директора Ахмеда Айдамирова. У нас с Селюком сложились очень четкие и абсолютно профессиональные отношения. Никаких проблем. Дмитрий любит манипулировать, особенно ходами в прессе, но этому можно спокойно противостоять. Не надо реагировать на каждое замечание.

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