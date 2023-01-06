Талалаев рассказал, в каком состоянии игроки «Торпедо» подошли к началу первых сборов после отпуска

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал, в каком состоянии команда подошла к началу первых сборов после отпуска.

— У футболистов отпуск зимой, поэтому я всегда призываю игроков по возможности съездить на море, поплавать, чтобы суставо-связочный аппарат получил разгрузку. Мы составляем специальную программу на отпуск. В ней есть 12-14 дней, когда футболисты не должны играть ни в какие подвижные игры на жестких покрытиях. Разрешены только плавание, бадминтон, волейбол на песке, даже настольный теннис в этот период мы не рекомендуем.

— Отключали телефон в отпуске?

— На 4 дня, чтобы немного разгрузить голову. С нашими показателями по набранным очкам и забитым мячам понятно, что мы должны работать над качественной селекцией и искать замену ушедшим игрокам. За время отпуска у нас произошла определенная реорганизация в клубе: был создан селекционный отдел. Комплектование команды продолжается. Официально расторгнуты контракты с Игорем Смольниковым и Артемом Симоняном. В ближайшее время решится будущее еще нескольких игроков.

Главный тренер всегда принимает активное участие в этой деятельности, поэтому мы постоянно находимся на связи с президентом клуба, селекционным отделом и Советом директоров.

— Поясните, пожалуйста, почему на этот раз решили собрать команду так рано, да еще и в Тамбове?

— Все просто: пока мы находимся на последнем месте в премьер-лиге, нам нужно тренироваться больше, чем другим командам, поэтому мы первыми вышли из отпуска. У нашего тренерского штаба нет практики проведения вводных сборов после отпуска, дать «втянуться», мы сразу же начинаем «с корабля на бал». По интенсивности первых тренировок вы увидели, что тамбовский сбор направлен на подведение игроков к единому функциональному состоянию. Сейчас наши усилия направлены на то, чтобы в Турции сразу по прилету мы могли начать работу в высоко-интенсивном режиме, отрабатывать групповые взаимодействия. В Тамбове будем заниматься именно функциональным состоянием.

Как я уже отмечал, выбор в пользу Тамбова был сделан из-за удобства логистики. В Москве от отеля, где обычно базируется «Торпедо», до манежа в Сокольниках, Лужников и Химок, где нам были готовы предоставить песчаное поле, мы потратили бы на дорогу от 2 до 3 часов ежедневно. Когда ты проводишь большие объемные тренировки, для футболистов очень важно время восстановления. Поэтому мы решили провести сбор там, где все необходимые нам спортивные объекты сконцентрированы в одном месте. К тому же в Тамбове есть очень хорошая лыжная база, но, к сожалению, вмешивается погода. В минус 20 мы не будем рисковать здоровьем футболистов и отменим лыжную тренировку, вместо нее будет занятие по боксу. Наша программа гибкая, мы подстраиваемся и оперативно меняем планы в зависимости от обстоятельств.