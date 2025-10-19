Видео
19 октября, 17:27

Талалаев — о матче с «Рубином»: «Даже тетя Раиса знает, что с ними надо держать Даку»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев перед матчем с «Рубином» в 12-м туре РПЛ рассказал о подготовке к сопернику.

«В принципе с «Рубином» все знают, как сыграть. Даже тетя Раиса знает, что надо держать Даку. И чтобы Кабутов и Иву не отдавали ему передачи. Другой вопрос, справимся ли мы с этим», — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер».

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
19 октября, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:3
Балтика
8

  • shabl

    Я был на стадионе Калининград. Вообще Талалаев не с неба её взял. Там есть красивая женщина (для своих лет). Её зовут Раиса Ивановна. Ей 56 лет, у неё двое детей и она болеет за Балтику почти 40 лет, ходит на фантатский сектор. Так что Балтика клуб с историей. Там действительно есть такая тётя...

    20.10.2025

  • alexb2025personal

    А я не знал, что у Талалаева есть тетя Раиса. А тут посмотрел, что есть еще дядя Аарон и дедушка Иссак.

    19.10.2025

  • Пишу с дивана

    Это тетя из кричалки. Крокодил Гена? Нет. Девочка Лена? Нет Алла Пугачева? Нет РАИСА Горбачева? Нет. Кошки Куклачева? Нет.

    19.10.2025

  • Александр Иванцов

    Тетя Рая не пойдет в этот .....

    19.10.2025

  • Александр Иванцов

    А че, спартаку такую бы уборщицу, зарему верните))

    19.10.2025

  • Паснаход

    раиса РТ?.. каков нахал!

    19.10.2025

  • ANTI BOMG

    хочешь стать уборщицей Талалаева?:joy::joy:

    19.10.2025

  • sdf_1

    Даже тетя Раиса знает ------------- Тётя Раиса это уборщица кабинета Талалаева и одновременно большой знаток футбола. Именно она учит Талалаева тренировать и правильно определять тактику, стратегию и состав на ближайший матч. Без её советов Талалаев ничего бы не добился

    19.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Андрей Талалаев
    Футбол
    РПЛ
    ФК Балтика
    ФК Рубин (Казань)
    Мирлинд Даку
