19 октября, 17:27
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев перед матчем с «Рубином» в 12-м туре РПЛ рассказал о подготовке к сопернику.
«В принципе с «Рубином» все знают, как сыграть. Даже тетя Раиса знает, что надо держать Даку. И чтобы Кабутов и Иву не отдавали ему передачи. Другой вопрос, справимся ли мы с этим», — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер».
shabl
Я был на стадионе Калининград. Вообще Талалаев не с неба её взял. Там есть красивая женщина (для своих лет). Её зовут Раиса Ивановна. Ей 56 лет, у неё двое детей и она болеет за Балтику почти 40 лет, ходит на фантатский сектор. Так что Балтика клуб с историей. Там действительно есть такая тётя...
20.10.2025
alexb2025personal
А я не знал, что у Талалаева есть тетя Раиса. А тут посмотрел, что есть еще дядя Аарон и дедушка Иссак.
19.10.2025
Пишу с дивана
Это тетя из кричалки. Крокодил Гена? Нет. Девочка Лена? Нет Алла Пугачева? Нет РАИСА Горбачева? Нет. Кошки Куклачева? Нет.
19.10.2025
Александр Иванцов
Тетя Рая не пойдет в этот .....
19.10.2025
Александр Иванцов
А че, спартаку такую бы уборщицу, зарему верните))
19.10.2025
Паснаход
раиса РТ?.. каков нахал!
19.10.2025
ANTI BOMG
хочешь стать уборщицей Талалаева?:joy::joy:
19.10.2025
sdf_1
Даже тетя Раиса знает ------------- Тётя Раиса это уборщица кабинета Талалаева и одновременно большой знаток футбола. Именно она учит Талалаева тренировать и правильно определять тактику, стратегию и состав на ближайший матч. Без её советов Талалаев ничего бы не добился
19.10.2025