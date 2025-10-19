Талалаев — о матче с «Рубином»: «Даже тетя Раиса знает, что с ними надо держать Даку»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев перед матчем с «Рубином» в 12-м туре РПЛ рассказал о подготовке к сопернику. «В принципе с «Рубином» все знают, как сыграть. Даже тетя Раиса знает, что надо держать Даку. И чтобы Кабутов и Иву не отдавали ему передачи. Другой вопрос, справимся ли мы с этим», — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер». Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

19 октября, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)

shabl Я был на стадионе Калининград. Вообще Талалаев не с неба её взял. Там есть красивая женщина (для своих лет). Её зовут Раиса Ивановна. Ей 56 лет, у неё двое детей и она болеет за Балтику почти 40 лет, ходит на фантатский сектор. Так что Балтика клуб с историей. Там действительно есть такая тётя... 20.10.2025

alexb2025personal А я не знал, что у Талалаева есть тетя Раиса. А тут посмотрел, что есть еще дядя Аарон и дедушка Иссак. 19.10.2025

Пишу с дивана Это тетя из кричалки. Крокодил Гена? Нет. Девочка Лена? Нет Алла Пугачева? Нет РАИСА Горбачева? Нет. Кошки Куклачева? Нет. 19.10.2025

Александр Иванцов Тетя Рая не пойдет в этот ..... 19.10.2025

Александр Иванцов А че, спартаку такую бы уборщицу, зарему верните)) 19.10.2025

Паснаход раиса РТ?.. каков нахал! 19.10.2025

ANTI BOMG хочешь стать уборщицей Талалаева?:joy::joy: 19.10.2025