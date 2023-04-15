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«Счет 0:0». Талалаев — о матче с «Крыльями Советов»

Талалаев подвел итог матча «Химок» с «Крыльями» фразой «счет 0:0»
Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о результате матча 23-го тура РПЛ, где его команда сыграла вничью с «Крыльями Советов» (0:0).

 — Сыграли вничью, но не удалось забить.

 — Счет 0:0, — сказал специалист в эфире канала «Матч.Премьер»

Игра с «Крыльями Советов» стала для Талалаева первой после возвращения в «Химки». Он уже работал с командой в период с апреля 2019 года по январь 2020 года. В этой встрече Талалаев получил красную карточку в конце матча за то, что бросил бутылку с водой на поле.

Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Химки
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