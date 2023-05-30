Талалаев заявил, что хочет увидеть Мазурова из медиалиги на тренировке «Химок»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев подтвердил информацию о том, что в клубе будет тренироваться футболист из медийной команды Broke Boys Илья Мазуров.

Однако специалист отметил, что подмосковный клуб пока не планирует подписывать игрока.

«Для того, что с кем-то подписать контракт, надо его увидеть на тренировке и поработать с ним. Так что пока не планируем ничего подписывать. Хочу увидеть его на тренировке», — приводит «РБ Спорт» слова Талалаева.

«Химки» досрочно вылетели из РПЛ. На данный момент команда занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков за 29 туров.