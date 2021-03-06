Талалев объяснил, почему заменил Беришу в матче с ЦСКА

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал результат матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:2).

— Хороший первый тайм, в котором мы не уступали сопернику. Второй тайм уступили. Армейцы хорошо играют по счету, мы это знаем. Рассчитывали на более агрессивную игру, выходящих игроков на замену.

— Почему убрали Беришу? Боялись его удаления? Почему не получилось справиться с Рондоном?

— Вы правы. Мы не хотели терять лидера на следующую игру — нам ехать в Питер. Что касается Рондона: рекомендую пересмотреть момент с голом. На мой взгляд, был фол.

(Филипп Нагорный)