Мусаев: «У Игнашевича большой тренерский потенциал, он спокойно может работать в РПЛ»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев, ранее выступавший в «Балтике», оценил тренерские перспективы Сергея Игнашевича.

«Балтика» неплохо выглядела и осенью, и весной. Сергей Николаевич очень мне помогал, когда я был в клубе. Я считаю, что он хороший специалист. У него большой тренерский потенциал. Думаю, он спокойно может работать в РПЛ», — приводит слова Мусаева Metaratings.ru.

27 мая сообщалось, что Игнашевич принял решение покинуть «Балтику» после Суперфинала FONBET Кубка России. Он возглавлял калининградский клуб с октября 2021 года.

По итогам сезона «Балтика» заняла 15-е место в РПЛ и вылетела в первую лигу.