Мусаев: «На будильнике гимн Лиги чемпионов стоит. Окружаю себя тем, что вдохновляет»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о новом формате розыгрыша Лиги чемпионов.

«У меня на будильнике стоит гимн Лиги чемпионов, поэтому, конечно, хотелось бы принять участие в турнире. Почему именно гимн Лиги чемпионов? Окружай себя тем, что тебя вдохновляет. Думаю, что в этом сезоне будут смотреть на то, как зайдет новый формат, а потом, возможно, вернут старый. Посмотрим в конце сезона, зашел или нет. Для меня пока прикольно, любой матч смотрю», — сказал Мусаев «СЭ».

Начиная с сезона-2024/25 Лига чемпионов разыгрывается в новом формате. Теперь в турнире 36 команд проводят по 8 встреч в общем этапе.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Александр Абустин