Танасиевич: «Личка продолжает искать баланс, после октябрьской паузы игра станет еще лучше»

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич оценил работу Марцела Лички на посту главного тренера бело-голубых.

«Думаю, Марцел еще продолжает искать баланс, который, кстати, есть у «Краснодара». Но ему требуется немного времени. Полагаю, после октябрьской паузы игра станет еще лучше. Все-таки в конце трансферного окна пришли три новых игрока. Сейчас важно набирать очки и не мешать Личке работать. Мне нравится эта команда. Много молодых, талантливых игроков. Сейчас у «Динамо» действительно отчасти эмоциональная игра. В прошлом сезоне играли словно на автомате», — приводит «РБ Спорт» слова Танасиевича.

Личка возглавил «Динамо» в июне 2023 года. Чешский специалист подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на два года.

Бело-голубые с 15 очками расположились на 5-й строчке в турнирной таблице РПЛ. 1 октября «Динамо» встретится с «Ахматом» в рамках 10-го тура чемпионата России.