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Сегодня, 02:15

Таранов назвал нормальным эпизод со стычкой Алипа и Мойзеса в матче ЦСКА — «Зенит»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов поделился мнением о стычке футболиста армейцев Мойзеса Барбозы с игроком «Зенита» Нуралы Алипом в матче 8-го тура РПЛ.

На 80-й минуте встречи Алип, находясь сзади, выбил мяч из-под ног Мойзеса, а затем высказался в адрес бразильца, после чего началась стычка. Главный арбитр матча Алексей Сухой показал обоим футболистам по желтой карточке.

«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 1:0.

«Равная игра за минимальным преимуществом «Зенита», как и итоговый результат. В таких матчах с принципиальным соперником на первое место выходит результат, и, как правило, красота игры или качество отходит на вторые позиции. В этом компоненте «Зенит» оказался успешнее.
Эпизод со стычкой считаю абсолютно нормальным явлением в таких матчах. Футбол — мужская игра и контактный вид спорта, который изначально подразумевает нарушения правил и эмоции. Потолкались, за рамки определённых норм не вышли и продолжили играть», — приводит Metaratings слова Таранова.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 20 очками после 8 туров. ЦСКА идет на шестой строчке с 13 очками.

Источник: Metaratings

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