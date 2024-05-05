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Сегодня, 18:20

Таранов: «Если «Краснодар» будет так транжирить очки, никакое чемпионство ему не светит»

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Бывший игрок ЦСКА Иван Таранов оценил шансы «Краснодара» в борьбе за золотые медали в нынешнем сезоне чемпионата России.

4 мая команда Мурада Мусаева проиграла «Ахмату» (0:1) в домашнем матче 27-го тура РПЛ.

«В этом году еще рано говорить о чемпионской гонке. Что касается «Краснодара», на мой взгляд, команда, которая ставит перед собой высокие задачи, не имеет права оступаться в тех случаях, когда конкурент теряет очки. Конечно, хочется верить, что вся борьба еще впереди, но если так будут транжирить очки, то никакого первого места не светит», — цитирует Таранова Metaratings.ru.

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 50 очков в 26 матчах. Идущий вторым «Краснодар» (50) уступает петербуржцам по дополнительным показателям. Тройку лучших замыкает «Динамо» (47).

Источник: Metaratings.ru
Иван Таранов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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