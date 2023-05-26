Таранов о тренировках Газзаева: «Кто-то рыгал, у кого-то кружилась голова. Бразильцы охреневали»

Бывший полузащитник ЦСКА Иван Таранов рассказал о тренировках под руководством Валерия Газзаева.

— Нынешнее поколение выдержало бы газзаевские нагрузки?

— Если правильно объяснить, зачем эти нагрузки, — приводит слова Таранова Sport24. — А сейчас как бывает: дают нагрузку, «мы терпели — и вы терпите», а больше ничего не объясняют.

— Газзаев объяснял?

— Тогда поколение было другое — и объяснять было не нужно. Мы двигались на багаже советской школы. Да, тяжело, кто-то рыгал после тренировки, у кого-то кружилась голова. Но это было не просто так: где-то лишнего съел, где-то спать лег не вовремя. Не такие профессионалы были в этом смысле.

— Бразильцы не охреневали?

— Охреневали. Но мы общались с ними: они у себя тоже немало бегали. У них по три игры в неделю было, у нас — одна-две.

36-летний Таранов выступал за ЦСКА с 2003 по 2007 год.