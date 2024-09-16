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Таранов: «Если Соболев привыкнет к критике, то история с переходом в «Зенит» утихнет»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов поделился мнением о дебюте нападающего Александра Соболева за «Зенит».

Форвард вышел в стартовом составе на матч 8-го тура против армейцев (1:0), провел на поле 60 минут и не отличился результативными действиями.

«Ему предстоит долгая адаптация, в большей степени даже не в футбольном, а в психологическом плане. Если сможет привыкнуть к постоянной критике со стороны не только соперников, но и собственных болельщиков и проявить свои лучшие качества, тогда история с переходом постепенно утихнет. Физические кондиции очень сложно оценить объективно, когда большое психологическое давление. Конечно, сейчас он не в лучшей форме», — приводит Metaratings слова Таранова.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в конце августа 2024 года. Форвард подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца июня 2027 года с опцией продления еще на один год.

Источник: Metaratings

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