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Сегодня, 11:59

Таранов считает Вагнера Лава и Данни лучшими легионерами в истории РПЛ

Алина Савинова
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Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов ответил на вопрос, считает ли он Вагнера Лава лучшим легионером в истории РПЛ.

«Точно в тройке. На мой взгляд, там еще Халк и Мигел Данни. Также запомнился Жо — очень сильный нападающий, но довольно мало поиграл в России. Халк, конечно, проявил себя здорово, но Вагнер и Данни для меня лучшие», — цитирует Таранова Metaratings.ru.

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. В составе армейцев он провел 259 матчей, забил 124 гола и отметился 53 результативными передачами. Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год. На его счету 68 забитых мячей и 73 результативных передачи в 256 играх за сине-бело-голубых.

Источник: https://metaratings.ru/news/taranov-vagner-i-danni-dlya-menya-luchshie-legionery-v-istorii-rpl-250113/
Вагнер Лав
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