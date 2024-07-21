Бурлак: «Мне кажется, при первой неудаче Рахимова тренером «Рубина» могут назначить Федотова»

Бывший защитник «Рубина» Тарас Бурлак поделился мнением о работе Рашида Рахимова на посту главного тренера казанской команды.

«Рахимов — хороший тренер, который дает результат, но есть ощущение, что у него не все гладко с руководством клуба. Как будто в «Рубин» метит Федотов. Мне кажется, при первой неудаче тренером могут назначить Федотова. Думаю, Рахимов хотел усилиться, но ему не дали этого сделать. Может, ему не выделили ресурсы, потому что его не поддерживают», — приводит слова Бурлака Metaratings.ru.

Рахимов возглавляет «Рубин» с апреля прошлого года. В сезоне-2023/24 казанская команда под его руководством заняла восьмое место в таблице чемпионата России.