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27 сентября, 23:51

Бурлак: «Склоняюсь к победе «Локомотива» — «Спартаку» не хватает стабильности»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Тарас Бурлак поделился ожиданиями от матча железнодорожников со «Спартаком» в десятом туре РПЛ.

«Спартаку» в последнее время всегда не хватает стабильности, хотя игру показывает хорошую. С махачкалинским «Динамо» очки не взяли, с московским тоже упустили очки. Команда, которая борется за чемпионство, такие игры должна на характере вырывать.

Я планирую посетить этот матч, жду хорошей игры и все-таки, естественно, буду переживать за «Локомотив». Хотелось бы, чтобы они выиграли. Думаю, будет интересный, напряжённый матч. Склоняюсь ли я к ничьей? Нет, я склоняюсь к победе «Локомотива» как болельщик этой команды», — приводит слова Бурлака Metaratings.ru.

«Спартак» после девяти туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице с 16 очками. «Локомотив» набрал 21 очко и замыкает тройку лидеров. Матч между командами в десятом туре РПЛ состоится 28 сентября в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Тарас Бурлак
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)

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