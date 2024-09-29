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Сегодня, 03:09

Бурлак: «Я когда приехал в 14 лет, в Локомотив, в интернат, не знал, что такое бутсы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Тарас Бурлак рассказал, как начал увлекаться футболом в родном Владивостоке.

«Увлечение пришло через отца. «Луч» тогда во Второй лиге играл, он все время меня водил. Понравилось. Максимум — это «Луч» был. Лига чемпионов мимо проходила, она начиналась в 5:45 по Владивостоку. Первый матч, который я посмотрел, это был «Манчестер Юнайтед» в записи, которую сделал отец.

Условий особо никаких не было. Летом мы все время занимались на «резинке», иногда играли на гаревом поле. Зимой — всегда мини-футбол в зале. Я когда приехал в 14 лет, в Локомотив, в интернат, не знал, что такое бутсы», — цитирует «РБ Спорт» Бурлака.

Источник: «РБ Спорт»
Тарас Бурлак
Футбол
ФК Локомотив (Москва)

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