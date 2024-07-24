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Сегодня, 06:41

Бурлак: «Играть не тянет, в профессиональный футбол идти не хочу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник клубов РПЛ Тарас Бурлак рассказал о своих профессиональных планах.

«Пока просто смотрю футбол, иногда приглашают на телевидение. Играть не тянет, в профессиональный футбол идти не хочу. Подумываю про Медиалигу, но в целом сейчас в жизни другие приоритеты. Все свободное время провожу с семьей, по большому футболу не скучаю. Смотрю с удовольствием, но сам играть не рвусь», — цитирует Metaratings.ru Бурлака.

34-летний россиянин выступал за «Локомотив», «Волгу», «Рубин», «Крылья Советов», тульский «Арсенал» и «Знамя».

Источник: Metaratings.ru
Тарас Бурлак
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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