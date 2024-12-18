Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:38

Кияшко рассказал о планах по отдыху с Дзюбой: «Будем играть в футбол. Иногда боксировать»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Тарас Кияшко, тренер тяжеловеса UFC Александра Волкова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об общении с нападающим «Акрона» Артемом Дзюбой.

«Естественно, зимние каникулы, как и всегда, мы будем проводить все вместе дружной компанией. Будем играть в футбол сто процентов. Иногда боксировать. По тренировочному процессу что-то будем делать, но они буквально в 15-х числах [января] улетают на сборы. Будут готовиться к продолжению сезона. Поэтому я думаю, что прям непосредственно тренироваться и готовиться вряд ли будем. У нас будет активный отдых. Играем в футбол на улице и в залах, и в водное поло, и в теннис. Любые игровые виды спорта будут сто процентов задействованы», — сказал Кияшко «СЭ».

В этом сезоне 36-летний нападающий провел за тольяттинцев 11 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи. «Акрон» ушел на зимний перерыв на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.

Артем Дзюба
Читайте также
Танцор Полунин уезжает из России вместе с женой-фигуристкой Ильиных
Завершились съемки сезона шоу «Ледниковый период» в народном формате
Капризов – главная русская звезда НХЛ прямо сейчас. Он штампует дубли, метит в MVP регулярки и никак не определится со своим будущим
Детский омбудсмен Ярославская намерена посетить семью многоженца с 14 детьми
Турция собирает силы у границы с Сирией. Что пишут СМИ
Кто баллотируется на пост канцлера Германии. 5 фактов о Саре Вагенкнехт
Материалы сюжета Артем Дзюба после «Зенита» и «Локомотива»: медиа-активность и контракт с «Акроном»
Слуцкий: «Не уверен, что Дзюба справится с тестами на профпригодность и IQ»
Представитель Дзюбы не доверяет исследованию ассистов «СЭ» и Спортса''. Но другие системы подсчета несовершенны
Газзаев — о Дзюбе: «Ему нужно отдать должное. Помогает молодым игрокам развиваться»
Генич рассказал, при каком условии Дзюба сможет стать лучшим бомбардиром сборной России
«Вендел и Клаудиньо отбывают номер! В РПЛ нет защитника, который может закрыть Дзюбу». Кобелев — о поражении «Зенита»
Детский тренер Дзюбы — об игре нападающего против «Зенита»: «На поле он был главным»
Сегодня
Вчера
Неделя