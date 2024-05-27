Тарасов с супругой показали, как крестили младшего сына

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия крестили сына Ярослава, который родился 15 февраля 2024 года. Фотографии с мероприятия в социальных сетях выложила мама малыша.

«Сегодня в нашей семье произошло трогательное и великое событие — крещение нашего сына Ярослава! Храни Господь крестных Ярославушки и крестных всех наших детей. Теперь спокойно и так светло на душе. Девочки тоже так ждали этого часа, чтобы нарядиться в Божий дом в прекрасные платья», — написала Тарасова.

Всего у пары четверо детей — два сына и две дочери. Помимо Ярослава, они воспитывают Милану (6 лет), Еву (4 года) и Алексея (3 года). Это третий брак Тарасова, от первой жены у него также есть дочка Ангелина (13 лет).