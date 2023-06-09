Тарасов назвал Дзюбу лучшим игроком сезона РПЛ

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в разговоре с «СЭ» назвал лучшего игрока чемпионата России в сезоне 2022/23.

«Кто лучший игрок этого сезона РПЛ? Отмечу Дзюбу, потому что он пришел и усилил команду. Думаю, что у «Локомотива» большие перспективы и большое будущее в следующем сезоне. Чемпионство? Буду желать им только этого. Дзюба держит свой уровень. Он доказал, что не надо смотреть на возраст. Если у человека есть силы, мотивация, амбиции, то он приходит и приносить результат клубу», — сказал Тарасов «СЭ».

Лучшим футболистом РПЛ-2022/23 по опросу игроков лиги был признан нападающий «Зенита» Малком.

В сезоне-2022/23 34-летний Артем Дзюба провел 13 матчей за «Локомотив», забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.