Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:22

Тарасов назвал Марадишвили футболистом приличного уровня

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов отреагировал на новость о том, что железнодорожники могут расстаться с полузащитником Константином Марадишвили.

«Нужен ли Марадишвили «Локомотиву»? Вопрос не для меня. Тут больше все зависит от желания Константина — где ему хочется играть, где ему будет комфортно? «Локомотив» — большой клуб, они сам знают кто им нужен, а с кем им надо расстаться, какие у них планы на следующего игрока. Но Марадишвили футболист приличного уровня», — приводит слова Тарасова Metaratings.ru.

В минувшем сезоне 23-летний хавбек сыграл в 26 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, отметился 2 голами и 5 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/tarasov-v-lokomotive-sami-znayut-kto-im-nuzhen-no-maradishvili-futbolist-prilichnogo-urovnya-261883/
Дмитрий Тарасов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Константин Марадишвили
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Равномерная регулярка и перекрестный плей-офф. КХЛ готова к новым экспериментам
Чемпион мира по тяжелой атлетике Владимир Седов покончил с собой
Марочко сообщил о применении ВФУ запрещенного оружия под Соледаром
Под Санкт-Петербургом нашли сгоревшие останки человека
Россияне начали массово сдавать премиум-автомобили в аренду
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» получил деньги от «Клермона» за переход Кофрие

Агент Оганесяна заявил, что вопрос со сменой спортивного гражданства стоит на паузе