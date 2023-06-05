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Сегодня, 14:13

Тарасов: «Родине» под силу выйти в РПЛ уже в этом сезоне»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России и сооснователь медийной команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов рассказал о своих ожиданиях от стыковых матчей за выход в РПЛ.

«Да, меня можно сейчас считать болельщиком «Родины». У клуба была задача попасть в РПЛ. Зимой они хорошо усилили команду и провели качественную трансферную политику. Теперь команда попала в стыковые матчи. Ребята серьезно готовятся к ним. Я думаю, что они могут выйти в РПЛ, и они это заслужили. У руководства команды есть такая цель. Из «Родины» может получиться большой клуб, и я им желаю этого. «Родине» под силу выйти в РПЛ уже в этом сезоне, но дальше надо будет усилять команду новыми футболистами, потому что элитный дивизион нашего футбола — это уже другой уровень», — цитирует Тарасова Metaratings.ru.

«Родина» заняла 5-е место в турнирной таблице первой лиги по итогам сезона-2022/23, но получила право принять участие в стыках, так как «Алания» не прошла лицензирование для участия в РПЛ. В стыковых матчах команда из Москвы сыграет против «Пари НН». Первый матч пройдет 7 июня, ответный — 10 июня.

Источник: https://metaratings.ru/news/tarasov-rodine-pod-silu-vyiti-v-rpl-uzhe-v-etom-sezone-oni-eto-zasluzhili-256484/
Дмитрий Тарасов
Футбол
РПЛ
ФК Родина
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